"شرارة من سيارة".. رئيس أنابيب البترول يكشف تفاصيل حريق خط مسطرد

قال المهندس عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تم السيطرة على الحريق في خط خام "شقير – مسطرد" بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، اليوم الثلاثاء، تمامًا وعملية التبريد في مراحلها الأخيرة، وننتظر لجنة التحقيق للمعاينة لبدء الإصلاح على الفور.

وأضاف "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الحريق نتج عن كسر لم نعرف أسبابه بعض لكنه وفقًا للخبرات قد ينتج عن حفار أو ما شابه، مشيرًا إلى انهم تلقوا بلاغ بوجود تسريب بأحد الخطوط، وحدث الحريق نتيجة شرارة من أحد السيارات.

وأوضح رئيس شركة أنابيب البترول، أن الحريق نشب على مسافة تبعد كيلو متر عن مكان التسريب، وتم إغلاق بلف الخط قبل وبعد مكان الحريق، مؤكدًا أن الحادث أسفر عن إصابات فقط، ووزارة الصحة أعلنت عدم وجود وفيات.