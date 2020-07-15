صور.. وصول قطار درجة ثالثة مكيف إلى محطة مصر مزين بالورود

وصل محطة قطارات رمسيس، صباح اليوم، قطار من صفقة الجرارات والعربات الجديدة.

وظهر القطار مزين بباقات الورود وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وصور وزير النقل الفريق كامل الوزير.

وقال مصدر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن القطار سيظل موجود على رصيف 5 بالمحطة لعرضه للجمهور حيث يستطيع رواد محطة مصر معاينة القطار الجديد حتى يوم 6 أغسطس وبعدها سيعمل على الخطوط المختلفة.

وأضاف أن القطار مكون من الجرار الجديد ومعه عربات من الدرجة الثالثة المكيفة ذاتيا والتي تتواجد لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يكون فيها قطارات الدرجة الثالثة العادية مكيفة ذاتيا.

من جهتهم حرص المسافرون في محطة سكك حديد مصر على التقاط الصور بجوار القطار الجديد.