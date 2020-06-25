السكة الحديد: عربات القطارات الجديدة تمثل 40% من الأسطول

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم أول دفعة توريد من عربات صفقة قطارات "الروسي- المجري"، بعدد 1300 عربة مقسمين إلى 500 عربة للدرجة العادية ذات التهوية الديناميكية، و500 عربة درجة عادية مكيفة، و300 عربة درجة أولى وثانية فاخرة.

وأضاف "رسلان" خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الميناء استقبل 22 عربة من الدرجة العادية ذات التهوية الديناميكية، لافتا إلى أن تلك العربات إضافة كبيرة لأسطول عربات السكة الحديد، موضحا أن عدد العربات العاملة حاليا نحو 3 آلاف عربة، وتمثل الـ 1300 عربة جديدة نسبة 40% من إجمالي عدد العربات ما يدل على النقلة الكبيرة التي تشكله.

وأشار إلى أن الميناء استقبل منذ فترة الجرارات الجديدة ضمن صفقات تطوير المنظومة، وخلال الفترة المقبلة ستتوالى وصول عربات وجرارات السكة الحديد، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص عربات عادية مكيفة لأول مرة، موضحا أن قيمة القرض للصفقة مليار يورو.