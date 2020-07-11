بالأسماء.. الصحفيين تعلن أسماء أعضائها الفائزين بوحدات بأكتوبر والعبور

أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، كشوف أسماء الصحفيين الفائزين فى قرعة شقق الإسكان الاجتماعي، التي عقدتها النقابة أون لاين اليوم.

وعقدت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، اليوم، القرعة العلنية "أون لاين"، على وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تم التقدم لحجزها في يناير الماضي، وذلك لمنطقتي أكتوبر والعبور.

وكانت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، أعلنت من قبل، فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي، التى تم تخصيصها لأعضاء النقابة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعددها "1108" وحدات.

وقررت النقابة، تأجيل إنهاء الإجراءات طوال الفترة الماضية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي كشوف الأسماء: