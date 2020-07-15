"المؤتمر": سندفع بمرشحين على الفردي بانتخابات الشيوخ بـ15 محافظة

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن المجلس التنفيذي للحزب تعكف حاليا على مراجعة أوراق وطلبات المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية تمهيدا لحسم عدد مرشحي الحزب.

وأضاف صميدة لـ "الوطن"، أن الحزب بعد تحديد مرشحيه على مقاعد مجلس الشيوخ الفردية سيتقدم بأوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات هذا الأسبوع، مؤكدا أن الحزب سيدفع بمرشحين ذوي كفاءة في الدوائر الفردية في أكثر من 15 محافظة.

وتابع أن الحزب سيخوض هذه الانتخابات ضمت القائمة الانتخابية الموحدة التي تضم حزب مستقبل وطن و15 حزبا آخرين وحريص على تماسك الجبهة الداخلية في انتخابات الشيوخ للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.

وأكد صميدة أن الحزب لا يبحث عن مكاسب سياسية أو مصالح شخصية وهدفه هو المصلحة الوطنية والصالح الحزبي وننسق مع الأحزاب الأخرى سواء في القائمة الموحدة التي سندفع عليها بـ5 مرشحين أو على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وطالب جميع القوى السياسية بضرورة تجنب المصالح الضيقة الحزبية والتكاتف في هذه المرحلة التي تتعرض فيها البلاد لتحديات عديدة على كل المستويات، وعدم إحداث أي توتر يؤثر على الانتخابات والتركيز على اختيار المرشحين بعناية لإفراز مجلس شيوخ به توافق وتناسق يستطيع تأدية دوره على أكمل وجه.