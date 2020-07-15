"التضامن" تبدأ اليوم صرف مساعدات "كرامة"

قررت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، استمرار خطة صرف "تكافل وكرامة" لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا؛ بحيث يتم صرف المساعدات لمستفيدي تكافل وكرامة على مرحلتين.

وتبدأ، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج، والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد، ويستمر الصرف لهم يومي الأربعاء والخميس 15-16 يوليو.

على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم نحو 2.4 مليون مستفيد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 يوليو وبقية الشهر بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يصرفوا خلال الأيام المخصصة لهم.

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف، والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ نحو 3.6 مليون أسرة بما يشمل نحو 15 مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر نحو 1.63 مليار جنيه مصري.