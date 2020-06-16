القباج تتابع صرف مساعدات "كرامة".. 107 ملايين جنيه في يوم واحد

تتابع نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج "كرامة" والتي بدأ صرفها أمس لجميع المحافظات، حيث تم صرف في اليوم الثاني 213631 حركة لبطاقات كرامة بمبلغ 107 ملايين و388 ألفا و798 جنيها مصريا من خلال حوالي 4 آلاف مكتب بريد على مستوى محافظات الجمهورية ليصل بذلك إجمالي من قاموا بالصرف على مدار اليومين من مستحقي كرامة 650456 حركة بإجمالي 321 مليونا و799 ألفا و143 جنيها.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤولي هيئة البريد المصرى.

ومن المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء 17 يونيو الصرف لمستحقي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم 2.5 مليون مستفيد وتستمر حتى نهاية الشهر، بالإضافة إلى بقية المستفيدين من مساعدات كرامة من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الفترة المخصصة لهم.

كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانية لعملية الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعية لمتابعة شكاوى المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمواجهة فيروس كورونا وتمت عملية الصرف بسلاسة بالغة ولم تسجل غرف العمليات الفرعية أي شكاوى أو عقبات أو حالات تكدس في عملية الصرف.

يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.