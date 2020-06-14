غدا.. "التضامن" تبدأ صرف مساعدات كرامة

قررت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، حيث يجرى توزيع مستفيدي تكافل وكرامة على مرحلتين، وتبدأ غدا الاثنين المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد.

ويستمر الصرف لهم يومي الاثنين والثلاثاء 15 - 16 يونيو على أن يجرى الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم 2.5 مليون مستفيد، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، وباقية الشهر إضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

كانت القباج شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري؛ لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.