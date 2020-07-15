الطالب الوحيد الكفيف.. محافظ مطروح يطمئن على يحيى ويحدد موعدا لمقابلته

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على الاطمئنان على الطالب يحيى ميرغني محمد قبل أدائه امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين، اليوم الأربعاء، في مادتي الفلسفة والمنطق بطريق برايل، وذلك في لجنة مجمع أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح.

وتفقد "شعيب" اللجنة، اليوم الأربعاء، وتابع الطالب الوحيد الكفيف داخل اللجنة، مؤكداً على توفير جميع سبل الراحة للطالب مع تذليل جميع العقبات وترحيبه باستقبال الطالب بمكتبه عقب الامتحانات للاستماع لجميع مطالبه.

ووجه الطالب الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه والحرص على الاستماع إليه والاهتمام بتلبية مطالبه.

وأكد "شعيب" اتباع جميع الإجراءات الاحترازية فى اللجان الامتحانية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وذلك من خلال البوابات الإلكترونية للتعقيم، والرش داخل اللجان وخارجها قبل وبعد الامتحان فى جميع المواد على مستوى جميع اللجان العشرة بنطاق المحافظة، بجانب ماكينات ارتداء الأكياس بالقدم خلال دخول الطلاب والمراقبين إلى اللجان، مع التباعد خلال دخولهم، وداخل اللجان أثناء تأدية الامتحان، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والعاملين فى اللجان، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الاستراحات للعاملين من منتدبى الامتحانات ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين، ويجرى متابعة يومية لجميع الاستراحات وتوفير وسائل الراحة لهم حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.