أسسوا مجموعة "ثقة في الله نجاح".. ضبط 3 بتهمة تسريب امتحانات الثانوية

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من رصد قيام المسؤولة عن إدارة مجموعة مسماة (علمى علوم) بتطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتى (الفيزياء - التاريخ).. واستهدافها وضبطها بمحل إقامتها "بنى سويف" عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن بنى سويف، وبحوزتها الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقيامها بإدارة المجموعة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة مقابل ذلك مادياً، وقيامها بمغادرة المجموعة وحذف تطبيق المُحادثات المُشار إليه عقب علمها بضبط القائمين على إدارة مجموعات مماثلة ممن تقوم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

كما تم رصد الشخصين المسؤولين عن إدارة مجموعتين تحملان ذات المسمى (ثقة فى الله نجاح) بتطبيق المحادثات "واتس آب" وقيامهما بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتى (الكيمياء- الجغرافيا).. واستهدافهما وضبطهما بمحل إقامة كلاً منهما بدائرة مركز صدفا بأسيوط عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن أسيوط، وبحوزتهما الهاتفان المستخدمان في ارتكاب الواقعة "بفحصهما تبين وجود أثار ودلائل عن إدارة المجموعتان المشار إليهما".. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بإدارة المجموعتين بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة مقابل ذلك مادياً.