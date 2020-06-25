صفحات غش تزعم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية

تداولت بعض صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، نموذج امتحان زعمت أنّه خاص بمادة اللغة الإنجليزية التي يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانها من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الواحدة ظهرا.

من جانبها، ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ غرفة العمليات التابعة للوزارة، تتابع أولا بأول مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة التسريب من عدمه، ومن ثم ضبط الأشخاص المروجين للتسريب، ومعاقبة المسؤولين عن اللجان التي وقع فيها التسريب أو الغش.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومادة مقاييس الفهم (اللغة العربية)، بينما يقوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).