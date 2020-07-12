صفحات غش تنشر نموذج مادة الكيمياء بعد دقائق من بدء الامتحان

تداولت بعض صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، نموذج امتحان، خاص بمادة الكيمياء التي يؤديها طلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضيات" حاليا، وحتى الساعة الواحدة ظهرا، بجانب نشر مجموعة من الإجابات الخاصة بالأسئلة المتداولة.

من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم، إن فريق مكافحة الغش التابع لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة، يتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة النماذج المسربة، ومن ثم ضبط الطلاب المسؤولين عن النشر واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الأحد، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، و(ورقة ثانية).