فيديو.. الأرصاد: نسب الرطوبة مرتفعة وتزيد الشعور بدرجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة مرتفعة جدا هذه الأيام وتصل من 80% لـ 85% أثناء ساعات الليل وفي الصباح الباكر، وهو مايزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، على الرغم من أن درجات الحرارة مازالت في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة لـ35 درجة بالنسبة للقاهرة، وهو معدل طبيعي، ولكن نسبة الرطوبة هي التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، ونسبة الرطوبة هي التي تؤدي لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر ويقلل الرؤية على المناطق الزراعية والطرق السريعة والزراعية.

وناشدت شاكر المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة والمناطق الزراعية والطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية لتكون الشبورة المائية على الرغم من أنها لاتعيق الحركة على الطرق وسبب تكونها هو تأثير منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على حالة الطقس معظم أوقات فصل الصيف، وهو مايزيد نسب الرطوبة لأنه يكون كتلة هوائية قادمة من شبه الجزية العربية وتكون درجات الحرارة ساخنة جدا بها ولكنها تمر على البحرين الأحمر والمتوسط وتتحمل بنسب عالية من بخار الماء ما يقلل درجات الحرارة ويرفع نسب الرطوبة.