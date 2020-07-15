أكاديميون وإداريون.. الجامعة الألمانية بالقاهرة تعلن وظائف شاغرة

أعلنت الجامعة الألمانية في القاهرة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وتتنوع الوظائف المتاحة بين أستاذ وأستاذ مساعد في مختلف التخصصات، ووظائف إدارية كمنسقين في مكتب القبول.

ويظل الإعلان عن الوظائف قائم حتى زوال الإعلان من موقع الجامعة، وتستعرض "الوطن" الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة وكيفية التقدم لها، وفق الموقع الرسمي للجامعة الألمانية.

الوظائف المتاحة بالجامعة الألمانية

1- أساتذة في مجال العلوم التطبيقية والفنون والتصميم.

2- أساتذة في الهندسة المعمارية والتصميم الحضري.

3- أساتذة في الهندسة المدنية.

4- أساتذة في الهندسة وعلوم المواد.

5- أساتذة في قسم اللغة الإنجليزية.

6- أساتذة في هندسة المعلومات والتكنولوجيا.

7- أساتذة في تكنولوجيا الإدارة.

8- أساتذة في علم الرياضيات.

9- أساتذة في هندسة وتكنولوجيا الإعلام.

10- أساتذة في علم الفيزياء.

11- أساتذة في برنامج القانون والدراسات القانونية.

12- موظفين للعمل في مهام الإدارة "منسق جامعي، مطور نظام مبتدئ، مطور نظم أول، مكتب القبول".

الشروط المطلوبة لوظائف الجامعة الألمانية

- يجب على المتقدم لوظيفة أستاذ أن يكون حاصل على درجة الماجستير أو دبلوم اللغة الألمانية.

- يجب أن يكون لدى المتقدمين لوظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة العملية و3 سنوات من الخبرة في التدريس.

- يجب أن يكون لدى المتقدمين لوظيفة مدرب ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة العملية.

- أن يكون لدى المتقدم خلفية قوية في تصميم الواجهة لتطبيقات الهاتف المحمول والحلول المستندة إلى الويب المستجيبة مع التركيز على التخطيط الرسومي والطباعة وتطوير أنظمة اللغة المرئية.

- المعرفة بأدوات النماذج الأولية المعاصرة مثل Flinto وAdobe XD وSketch.

- الخلفية النظرية في طرق البحث التي تركز على المستخدم وتصميم الخدمة.

- أن يكون لديه خلفية عملية في تجارب المستخدم المتصلة واستراتيجيات مشاركة المستخدم.

- أن يكون على دراية بالمناهج الحالية والمستقبلية في مجال التصميم.

- الفضول لتوسيع التصور في مجال التصميم وبالتالي خلق أساس للإجراءات والتصاميم العقلية الموجهة نحو التصميم.

- الالتزام القوي بمبادئ تعليم التصميم التدريجي فيما يتعلق بدراسة تصميم ذاتي التنظيم .

- فهم آثار ممارسة التصميم في السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية أو التكنولوجية.

- كفاءة العمل بشكل جيد مع أشخاص من خلفيات ثقافية متنوعة، والتدريب المهني والحساسيات الجمالية.

- كفاءات قوية لهيكلة وتحديد أهداف المشروع من أجل تعزيز وتحفيز الخبرات الإيجابية.

- مهارات تواصل وكتابة ممتازة في اللغة الإنجليزية، وهي لغة التدريس.

- لوظائف الأعلمال الإدارية، يجب أن يكون لديه مهارات إدارة جيدة ، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية، والتواصل والتحفيز بشكل فعال.

- الاهتمام بالعمل التعاوني داخل GUC ومع الشركاء الخارجيين من أجل تطوير المشاريع المشتركة.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة يمكن ملء الاستمارة الخاصة بكل وظيفة على حدى من خلال الموقع الرسمي للجامعة الألمانية، واختيار أيقونة وظائف الموجودة أعلى يمين الصفحة، ثم اختيار الوظيفة المطروحة والتقد لها.