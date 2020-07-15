"البخيل" غدا ولمدة 3 أيام في دار الأوبرا

يبدأ غدا في تمام السابعة مساء ولمدة 3 أيام، عرض مسرحية "البخيل" إنتاج مسرح الشباب، التابع للبيت الفني للمسرح بدار الأوبرا المصرية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إذ يحضر الجمهور بنسبة 25% فقط، وممنوع الحضور دون ارتداء الكمامات والمرور من بوابة التعقيم.

وعرضت مسرحية "البخيل" مع نهاية العام الماضي على مسرح أوبرا ملك برمسيس، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتدور أحداث العرض المسرحي فى إطار كوميدى عن شخصية "هرباجون" البخيل الذي يسعى دائما لاكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى وإن جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.

والمسرحية تأليف الكاتب الفرنسى موليير، إعداد وإخراج خالد حسونة، ويشارك في بطولتها أشرف طلبة، محمود متولي، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، چاسمين أحمد، هادي محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، ياسمين عسكر، وآلاء النادي، أشعار حامد السحرتي، والألحان دكتور محمد حسني، وتصميم الاستعراضات شيرلي أحمد، ديكور رانيا الدخاخني، أزياء ناروين عماد، مكياج أمل حسام، مخرج منفذ إنجي إسكندر.