فيديو.. الأرصاد تحذر المواطنين من التواجد تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشعر بالاختناق هذه الأيام بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، مناشدة المواطنين بتجنب الأماكن سيئة التهوية والمغلقة حتى لايزيد الشعور بالاختناق، وأيضا عدم الخروج خلال في الفترة من الظهر وحتى بعد العصر والابتعاد عن آشعة الشمس المباشرة.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه من يضطر للخروج في هذا التوقيت لابد من الاحتماء من آشعة الشمس بشمسية أو كاب ومثل هذه الأشياء، مؤكدة على أن الرطوبة تستمر بشهري يوليو وأغسطس، ولكن درجات الحرارة مازالت حول معدلاتها الطبيعية.

وكشفت شاكر أن درجات الحرارة مستقرة ولن تشهد ارتفاعات هذه الفترة، واليوم تسجل درجات الحرارة 35 درجة وغدا وبعد تسجل 34 درجة.