صور.. الهناجر يستعد لـ"الليلة الكبيرة" و"البخيل"

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إنّ البيت الفني للمسرح يستعد لاستقبال جمهوره في أول ليالي عرض مسرحياته بساحة الهناجر بالأوبرا، ضمن برنامج "عودة الروح" الذي يقدمه قطاع الإنتاج الثقافي.

ويقدم البيت الفني للمسرح عرض "الليلة الكبيرة" إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، يعقبه عرض "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، بداية من الغد بساحة مركز الهناجر للفنون في تمام السابعة مساء.

وأضاف مختار أنّ لجنة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر، خاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد، والالتزام بارتداء الكمامات للحضور من الجمهور، وبوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع.

يذكر أنّ عرض الليلة الكبيرة يقدم ابتداء من الغد وحتى الثلاثاء المقبل، يوميا عدا الأحد، بطولة نجوم مسرح العرائس، تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا.

أما عرض "البخيل" فيقدم أيام الخميس والجمعة والسبت 16 و17 و18 يوليو، عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادي محيي، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، آلاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، مكياج أمل حسام، العرض من إعداد وإخراج خالد حسونة.