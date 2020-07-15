البابا تواضروس يشكل لجنة تدبير لتنسيق خدمة كنائس المقطم

شكل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لجنة لتدبير وتنسيق خدمة كنائس قطاع المقطم للأقباط الأرثوذكس بجوار الأنبا أبانوب، الأسقف العام للقطاع والكهنة هناك.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا عقد اجتماعًا، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة مع اللجنة المكونة من "الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة المشرف على أسقفية الخدمات، والمهندس رفيق الطوخي، والدكتور سعد نصر الله"، لاستعراض التقرير المقدم من اللجنة تمهيدًا للخطوات القادمة.

وسبق وأن أصدر البابا، قرارا بابويا بتشكل لجنة تختص بالشؤون الإدارية والمالية لجميع مشروعات وأنشطة كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم، تتكون من: "المهندس رفيق رشدي أمين الطوخي، رئيسًا، ومحروس فخري عطية، سكرتيرًا، والدكتور سعد نصر الله منصور إبراهيم، عضوًا، وبديع جرجس بقطر الجوهري، أمين الصندوق، وحنا شحاته يوسف، عضوًا".

وتضمن القرار البابوي، بأن تلتزم اللجنة بتقديم تقرير عن كافة الأعمال بصفة دورية كل ثلاثة شهور إلى البابا.

يأتي ذلك في ضوء وجود شكاوى إلى البابا من الخدمة بكنائس المنطقة ما استلزم معه اتخاذ بعض الإجراءات لضبط الأمور وتصحيح الأوضاع حيث تعد منطقة المقطم أحد أجزاء إيبارشية البابا الممتدة من القاهرة للإسكندرية.