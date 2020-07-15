صور.. البحث عن جثة "شادي" غريق شاطئ النخيل لليوم السادس

استأنفت قوات الإنقاذ النهري والغطاسين المتطوعين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال البحث عن جثة الضحية الأخيرة في حادث غرق 12 مواطنا في شاطئ النخيل بحي العجمي، لليوم السادس على التوالي.

كان 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقا، فجر الجمعة الماضي، بشاطئ النخيل المعروف بـ "شاطئ الموت" بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

وتسبب ارتفاع أمواج البحر والدوامات ونوات البحر في فشل العثور على جثة الشاب "شادي"، الذي لقي مصرعه غرقا رفقة شقيقه "عثمان" وابن خالته "عمرو"، حيث ما زال البحث جاريا.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفقد شاطئ النخيل، مرتين، لمتابعة جهود البحث عن الجثة المفقودة لآخر ضحايا غرقى النخيل.

وقال أحد الغطاسين المتطوعين، إن عملية البحث ما زالت جارية اليوم السادس بالرغم من ارتفاع موج البحر الشديد، إلا أن الغطاسين يحاولون العمل من أجل انتشال الجثمان، خاصة وأنه لم يخرج حتى الآن ولم يتواجد في البحر، ولا بين الصخور القريبة.