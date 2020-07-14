فيديو.. عم ضحية شاطئ النخيل: شادي في أبيار تحت الصخور ومش عارفين نعمل إيه

طالب كرم الهواري، عم الشاب "شادي" واثنين من أخوته ضحايا حادث شاطئ النخيل بالإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لانتشال جثمان ابن شقيقه الغريق.

وذكر "الهواري" لـ"الوطن": "احنا من يوم الجمعة بايتين على الشط ومش عارفين نعمل إيه، المحافظ اتدخل وعمل اللي عليه، والإنقاذ عمل اللي عليه، ومجموعة غواصين عملوا اللي عليهم، كده خلاص استنفذوا اللي عندهم، والموضوع شكله أكبر من إمكانياتهم، واحنا محتاجين تدخل سريع".

واضاف "إحنا دخلنا في اليوم الخامس، واحتمال منلاقيش جثة بالنظام ده، وباناشد الرئيس للتدخل في الموضوع".

وتابع: "شادي في أبيار تحت الصخور، واحنا مش عارفين نعمل إيه، وهما قالوا كده آخرنا، احنا تعبنا وأم وأب المرحوم في حالة وحشة، مش هنمشي إلا ومعانا شادي بعد يوم بعد شهر".