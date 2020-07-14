فيديو.. أم خسرت 3 من أبنائها غرقا في شاطئ النخيل: لقيت 2 وعايزة الثالث

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من على شاطئ النخيل بالإسكندرية، والذي لُقب مؤخرًا بـ "شاطئ الموت" بسبب زيادة حوادث الغرق هناك، ظهر فيه سيدة أم لثلاثة شباب من ضحايا حادث الغرق بالشاطئ.

وظهرت الأم، وهي منهارة من البكاء، قائلة: "ثلاثة من ولادي غرقوا، اثنين طلعوا وواحد لسه، أعمارهم 27 و19 و17 سنة، إحنا من البحيرة وكنا معاهم بس سبونا ونزلوا الصبح البحر لوحدهم، أخوهم الصغير جالي يعيط ويقولي أخواتي غرقوا".

وتابعت الأم المكلومة: "جيت جري، لاقيت واحد بره طلعوه ميت، والثاني وقفت ادعي شوية على ما طلع، والثالث مش لاقياه، أنا راضية بقضاء ربنا، نفسي نحطه في مكان نروح له ونكون عارفين مكانه، عاوزين ندي ربنا وديعته، أحنا رضينا بقضاء الله، عاوزين مركبة بس".

وواصلت: "رضيت بقضائك يارب، اللهم لا اعتراض على حكمك يارب، رضيت بقضائك ابعت لي الثالث عشان نوديه، مش طالبة منك غير يطلع عشان نسلمك وديعتك، مليش غيرك يارب".