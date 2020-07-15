عاجل.. الصحة توافق على قبول ملفات جميع الطلاب بمدارس التمريض بشرط

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على طلب قبول ملفات جميع الطلاب بنين وبنات للتمريض، في كل المحافظات، وذلك من الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام الذين ينطبق عليهم شرط التنسيق دون النظر لتاريخ الميلاد.

جاء ذلك بناء علي تظلمات الأهالي أولياء الأمور للطلبة الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بمجموع مرتفع وعدم قبول أولادهم في مدارس الثانوي للتمريض بسبب تاريخ الميلاد.

وكانت شروط القبول في مدارس التمريض الثانوي تتضمن: ألا يقل السن عن 15 عامًا، حيث كانت الدراسة لمدة 3 سنوات، وبناء على القرار كان يتمّ حرمان الطلبة المتفوقين من الدخول للمدارس.