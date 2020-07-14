مستشفيات بنها تكرم فرق التمريض المشاركة بالعزل الصحي

كرمت إدارة مستشفيات جامعة بنها، بقيادة الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني نائب المدير التنفيذي للشؤون العلاجية، والدكتور أشرف النحاس مدير مستشفى الجراحة، وعبير أبو الفتوح مدير عام التمريض، فريق عمل مجموعة تمريض العزل في الفترة من 20 مايو وحتى 3 يونيو الماضي، ومجموعة العزل من 3 يونيو حتى 17 يونيو.

وأوضحت إدارة مستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تقديم شهادات التقدير على الجهد المبذول والفعال فى خدمة المرضى والوطن فى التصدى ومواجهة فيروس كورونا المستجد خلال تلك الفترة.

فيما افتتحت جامعة بنها خدمة "درايف ثرو" لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد داخل السيارة.

وقال رئيس جامعة بنها، إن خدمة "درايف ثرو" تم تشغيلها بمقر كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين داخل السيارات، وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.

وأضاف "السعيد"، أن أى شخص بإمكانه الحجز مسبقًا من خلال تطبيق على الهاتف المحمول لتحديد موعد لإجراء المسحة، لافتًا إلى أن إجراء المسحة يتم فى أقل من 10 دقائق، ويتم إرسال النتائج على الواتس آب فى اليوم التالى لسحب العينات، ويمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة.