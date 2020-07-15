إحالة مسؤولي استراحات الثانوي العام بمطروح للتحقيق

قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، تحويل جميع المسؤولين عن الاستراحات الحكومية واللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة بمطروح لجهات التحقيق.

جاء ذلك للتقصير الشديد في متابعة جاهزية بعض فصول مجمع عادل الصفتي الابتدائي المخصصة استراحة لإقامة منتدبي امتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات الفنية في مدينة مرسى مطروح، عقب ظهور مقطع فيديو عبر وسيلة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن لقطات مصورة توضح الإهمال في تجهيز الأثاث وضعف المتابعة.

وقال "النيلي" إنه وفقا للتعليمات الوزارية سيجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه منتدبي الامتحانات، الذين نشروا ذلك عبر موقع "فيس بوك" دون الرجوع للسلطة المختصة، والمقصود بها تشويه المنظومة التعليمية في محافظة مطروح.

وأضاف "النيلي" أنه يتابع يوميا جاهزية جميع الاستراحات على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح، لافتا إلى أنها مجهزة بثلاجات وبوتاجازات ومراوح وأسرة.

كما يجري التشديد على نظافة الأسرة والاستراحات وتغيير الفرش الخاص بالحجرات، التي يقيم بها منتدبو امتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات بشكل يومى فى سبيل توافر إقامة متميزة تليق بقيمة المعلم المصري.