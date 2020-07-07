وكيل "تعليم مطروح" يتابع العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بسيوة

تفقد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مساء أمس، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسى فى واحة سيوة بحضور أعضاء المركز واللجنة الثلاثية للوقوف على الإجراءات التى يتم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة الحديدية والتى تصل إلى الواحة جوا بالتعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة وكذلك أوراق إجابات الطلاب قبل نقلها جوا إلى لجنة النظام والمراقبة بالإسكندرية.

وتابع "النيلى" مركز التوزيع والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمركز التوزيع فى مواجهة فيرس كورونا المستجد وذلك فى إطار الحفاظ على جميع أعضائه.

وأكد أن الامتحانات تسير بشكل جيد فى لجان سيوة ومركز التوزيع، موضحا أن محافظة مطروح بها 2 مركز توزيع الأول فى مرسى مطروح والثانى فى سيوة.