مستند.. الأنبا مكاريوس يوقف كاهن بأبوقرقاص ويحيله للتحقيق

أصدر المجلس الإكليريكي التابع لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، قرارا بإيقاف القمص رويس عزيز خليل، كاهن كنيسة مارجرجس بالفكرية أبو قرقاص، عن أي عمل خدمي أو رعوي.

وألزم المجلس في القرار الذي اعتمده الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للإيبارشية، القمص الموجود حاليا خارج البلاد، بالعودة فورا لمصر لاستكمال التحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات لم يتم ذكرها في البيان.

والقمص الموقوف اسمه الحقيقي "يوسف عزيز خليل"، من مواليد 29 يوليو 1957م، بالمنيا، وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة 1982م، ورسم كاهنا في 30 نوفمبر 1984م باسم "القس رويس عزيز"، وذلك بيد الأنبا أرسانيوس مطران المنيا الراحل، للخدمة في كنيسة مارجرجس بمنطقة الفكرية في مدينة أبو قرقاص بالمنيا.