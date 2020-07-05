وفاة كاهن بالمنيا.. والبابا يعزي الأنبا مكاريوس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص يوسف نصيف، كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية بالمنيا)، عن عمر تجاوز 80 عاما، بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية بقرية عزبة المصاص ومدينة المنيا، أكثر من 55 سنة.

وصلى الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، صلاة تجنيزه بكنيسته في صباح اليوم .

ولد الكاهن الراحل في 27 يناير 1940، وحصل على بكالوريوس الكلية الاكليريكية بالأنبا رويس عام 1963، وتمت سيامته كاهنًا بيد الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بعزبة المصاص يوم 12 مارس 1965. وتمت رسامته قمصًّا على كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة المنيا بيد الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص يوم 21 مارس 1996.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة القمص يوسف نصيف مقار، ملتمسا عزاءًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.