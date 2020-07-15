أردوغان يجند 340 طفلا سوريا لإرسالهم ضمن المرتزقة إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب ميليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووفقا للمرصد، فإن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغت نحو 16100 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم أكثر من 340 طفلاً دون سن الـ18 عاماً.

فيما بلغ عدد العائدين من المرتزقة إلى سوريا نحو 5600 مرتزق، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

وذكر المرصد نقلاً عن مصادره أن قادة الفصائل الموالية لتركيا تقوم بعمليات سرقة من المستحقات المالية المخصصة للمرتزقة، إذ يقوم قادة فيل سليمان شاه “العمشات” بدفع مبلغ 8000 ليرة تركية لكل مرتزق شهرياً.

بينما يقوم قادة فصيل "السطان مُراد" بدفع مبلغ 11000 ليرة تركية لكل مرتزق، مع العلم أن المخصصات الشهرية للمرتزقة السوريين من المفترض أن تفوق الأرقام المذكورة.

وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الإرهابية المدعومة من تركيا جراء الغزو التركي لليبيا، نحو 470 مرتزق بينهم 33 طفلاً دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل الإرهابية.