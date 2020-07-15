في الذكرى الرابعة للانقلاب.. أردوغان يعتقل 60 شخصا بزعم صلتهم بجولن

أصدر الادعاء العام بالعاصمة التركية أنقرة، أوامر باعتقال 60 شخصا في 30 مدينة، بزعم أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله جولن، والذي تتهمه الحكومة بتدبير الانقلاب المزعوم في 2016.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم فصل أكثر من 20 ألفا بينهم 1243 ضابطا في الجيش بتهمة تأييد جولن، في موقف يكشف عن حالة الجنون التي وصل إليها أردوغان بعد الانقلاب المزعوم.

ويتهم مواطنون بأنقرة وأطراف دولية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستغلال محاولة الانقلاب ذريعة للبطش بمعارضيه وسحقهم، وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس الماضي، إلى أن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص، فيما فصلت عددا مماثلا تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ الانقلاب.

وبحسب التقارير فقد تم القبض على أكثر من 77000 شخص متهمين بصلاتهم بالمجموعة، فيما تم تعليق أو طرد 150.000 موظف حكومي آخر كجزء من حملة قمع واسعة النطاق ضد المجموعة من قبل الحكومة التركية في أعقاب الانقلاب الفاشل.

وفي سياق آخر، اتهم قيادي بالمعارضة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان، بمعرفته المسبقة بانقلاب 2016؛ ليكشف تفاصيل جديدة حول المسرحية التي يستغلها الرئيس التركي لقمع معارضيه.

وتساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، "لماذا يذهب أردوغان للاختباء في مدينة مرماريس ليلة الانقلاب؟"، موضحا أن مساعديه المتهمون بالانتماء لتنظيم الخدمة، يعرفون مكانه، فلماذا اختبأ أردوغان في مرماريس؟؛ لأنه يعلم بوجود انقلاب.

وانتقد زعيم المعارضة التركية استهداف النظام لجماعة فتح الله جولن، والتي يتهمها أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.