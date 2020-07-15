التفاصيل الكاملة لمؤتمر أكاديمية الشرطة للإعلان عن قبول دفعة جديدة

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، اليوم موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق بحد ادنى تقدير مقبول للعام الحالي او العام الماضي الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا اساسيا لقطاعات وزارة الداخلية ذكور واناث بحد ادنى تقدير جيد لهذا العام او العام السابق مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق ٢٠١٩ تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٠ يوليو حتى الخميس الموافق 30 يوليو ولمدة ١١ يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على الانترنت

وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي ٢٠٢٠ اعتبارا من الاربعاء الموافق ٥ اغسطس القادم حتى الخميس ٢٠ اغسطس ولمدة ١٦ يوما وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت .

وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية لهذا العام ٢٠٢٠ والعام السابق ٢٠١٩ تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ اغسطس القادم حتى الخميس الموافق ٢٠ اغسطس ٢٠٢٠ ولمدة ١٧ يوما من خلال مكتب تنسيق القبول بكليه الشرطة .

بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية تبدا من يوم الثلاثاء ٤ اغسطس حتى الخميس الموافق ٣ سبتمبر المقبل ٢٠٢٠ ولمدة ٣١ يوما من خلال مكتب تنسيق قبول بكلية الشرطة .

تضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

شُروط الالتحاق بالكلية:

يُقبل للالتحاق بكُلية الشُرطة من تتوافر فيهم الشُروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاتها، وهي:

بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية: أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلى:

أ): ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

ب): توافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90).

ج): ألا يزيد عُمره فى أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية.

د): أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة.

هـ): أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

د): ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

وكشفت أكاديمية الشرطة عن شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019 أطباء، والتي تتمثل في الآتي: أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون الطالب حسن السيرة، ألا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم.

وألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية، أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوى طول الطالب ناقص 90 ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة، ألا تقل درجة الإبصار عن النصف أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.

اختبارات المُقررة للالتحاق بكلية الشرطة:

1): اختبار القُدرات: هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

2): اختبارا المقاس والقوام: يتم قياس طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة، والطالـب الذى لا يستوفى تلك الشُروط لا يكون له حق الإعادة، ويتم اختبار القوام من خلال التأكد من (تناسب الطول مع الوزن "الطول – 90") وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط الكشف الطبي، يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي)، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

3) الكشف النفسي: يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

4) الاختبار الرياضي: يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

5): كشف السمات: في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

6): لجنة الاختيار (الهيئة): عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

7): الكشف الطبي المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على " القلب – البطن " رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم " صائم – مفطر " وظائف الكبد والكليتيـن الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

رابعا: مواعيد وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة

مكان الاختبارات يكون الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارات مــن البوابــة رقــم (5) بالأكاديميـة اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا. -إجراءات تقديم طلبات الالتحاق: أولًا: بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية: يتم التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.MOIEGYPT.GOV.EG)، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليها، حيث يتم اتباع الخطوات الآتيـة:• بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت السابق الإشارة إليه يتم الدخول منه على موقع أكاديمية الشرطة.

• يقوم الطالب بإدخال ( الرقم القومي – رقم الجلوس ).

• تظهر للطالب البيانات الخاصة به والتي تتضمن (الاسم – المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة أو ما يعادلها – اسم المنطقة التعليمية). يختار الطالب يوما من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.

• يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السرى الخاص به والذى سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية. • ينوه للطالب بضرورة إحضار ( عدد 4 صور مقاس " 4x 6 " – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي – شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل).

• عند حضور الطالب لمقر كلية الشرطة يتوجه إلى منافذ تحصيل الرسوم للحصول على ملف التقديم.

• يتوجه الطالب لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة والتى يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية. فى ذات اليوم يتوجه الطالب لمقر اختبار القدرات. لمعرفة نتيجة اختبار القدرات يتم الدخول على موقع الأكاديمية المشار إليه عن طريق الرقم السرى والرقم القومى، وفى حالة نجاح الطالب يتحدد له موعد كشف ( المقاس – القوام ). فى حالة رسوب الطالب فى كشف القدرات، لا يحق له الإعادة.

• يتوجه الطالب إلى مقر لجنة اختبار المقاس وفى حالة اجتيازه بنجاح يتوجه لأداء اختبار القوام.

• لمعرفة نتيجة القوام يتم الدخول على موقع الأكاديمية السالف الإشارة إليه، وفى حالة اجتيازه بنجاح يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه الصور الشخصية وبطاقة الرقم القومي وبطاقة التردد ووثائق التعارف الخاصة بإجراء التحريات التي تم تحميلها عن طريق شبكة الإنترنت والإقرارات الموجودة بالملف، لاستكمال إجراءات التقديم باللجنة قبل تحديد موعد الكشف الطبي.

• في حالة رسوب الطالب في كشف القوام يحق له الإعادة، ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيًا.

• يحضر الطالب لأداء الكشف الطبي ومعه بطاقة التردد وعدد (2) صورة شخصية وبطاقة الرقم القومي.

• في حالة رسوب الطالب في الكشف الطبي يحق له الإعادة لمرة واحدة فقط مقابل رسوم تحددها الكلية، ويحدد له موعد لجلسة التظلم.

• في حالة اجتياز الطالب للكشف الطبي يتوجه مباشرة في اليوم التالي لأداء الاختبار النفسي.

• في حالة رسوب الطالب في الكشف النفسي لا يحق له الإعادة مرة أخرى.

• في حالة اجتياز الطالب للكشف النفسي يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه عدد (2) صورة شخصية لتحديد موعد الاختبار الرياضي.

• في حالة اجتياز الاختبار الرياضي بنجاح، يتحدد له موعد الاختبارات الشخصية (السمات ).

• في حالة رسوب الطالب في الاختبار الرياضي يحق له الإعادة مرة واحدة مقابل رسوم تحددها الكلية. • في حالة اجتياز الطالب لاختبار السمات يتحدد له موعد كشف الهيئة.

• في حالة رسوب الطالب في اختبار السمات لا يحق له الإعادة مرة أخرى.

• عقب تحديد موعد كشف الهيئة يحضر الطالب للمثول أمام اللجنة في الموعد المحدد، وعقب تحقق اللجنة المشكلة للاختيار من الشروط المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة ولائحته التنفيذية يتم تحديد موعد لإجراء اختبار الكشف الطبي المتقدم.

• يتابع الطالب الموقع الإلكترونى لتحديد موعد الكشف الطبى المتقدم. (ثانيًا): بالنسبة لطلبة الدبلومات الأجنبية وما يُعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد وطلبة الدور الثانى:

• يكون التقدم إلى مكتب التنسيق بمقر الأكاديمية مباشرةً ( لن يتم التقدم للالتحاق من خلال شبكة الإنترنت) وإنما يتم فقط متابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليها.

• بالنسبة لطلبة الدور الثانى يتم الاستمرار فى إجراءات التقدم لكلية الشرطة حتى الكشف الطبى فقط، ولا يسمح لهم باستكمال إجراءات القبول إلا عقب اجتيازهم اختبار الدور الثانى فى الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة.

• بالنسبة لطلبة الدبلومات الأجنبية يشترط تقديمهم شهادة المعادلة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات المصرية والتى تفيد إمكانية قبولهم بالجامعات المصرية.