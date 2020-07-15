أستاذة ميكروبولجي: بعض المتعافين من كورونا لا يكون لديهم مناعة

فجرت الدكتورة هالة بدوي أستاذة الميكروبولجي، ورئيس وحدة مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، مفاجأة بخصوص المتعافين من فيروس كورونا.

وقالت "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، إن بعض المتعافين من فيروس كورونا، لا يكون لديهم مناعة أصلا: "فيه بعض الحالات بعد التعافي مبيكونش عندها أجسام مضادة"، مشيرة إلى أن نسبتهم تصل لثلثي المتعافين، مؤكدة أن الباقين تبقى في أجسادهم الأجسام المضادة لمدة شهرين على الأكثر.

وتحدثت "بدوي" عن مناعة القطيع، مشككة في إمكانية حمياتها للأفراد من الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن العلماء حاليًا، يحاولوا التوصل لمصل لفيروس كورونا مستخلص من حيوان اللاما، لافتة إلى أنه سيكون من الأجسام المضادة الموجودة في دم هذا الحيوان، وأنه يمكن أن يكون المصل على شكل مادة للاستنشاق.

وأشارت إلى أن هناك 8 أنواع لفيروس كورونا، على مستوى العالم، منهم نوعين في مصر، أحدهم ضعيف والآخر أقوى منه، مؤكدة أن الأثر يشتد حال التعرض لكمية أكبر من الفيروس.

وشددت على أهمية التهوية الطبيعة محذرة من تهوية التكييفات، حال وجود زحام في المنزل، مطالبة بفتح النوافد وتهوية الشقق وفتح الشبابيك كل فترة لتجديد الهواء.