اعرف قيمة فاتورة أغسطس بالأسعار الجديدة.. "الكهرباء" توضح

أوضح جهاز تنظيم مرفق لكهرباء وحماية المستهلك، للمستهلكين، طريقة حساب فيمة فاتورة أغسطس وفق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، التي حددتها وزارة الكهرباء الشهر الماضي.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، طريقة حساب فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة حساب فاتورة أغسطس بالأسعار الجديدة

ـ يتيح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إمكانية حساب قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر أغسطس والتى ستشهد تطبيق أسعار الشرائح الجديدة التى تم الإعلان عنها منتصف يونيو الماضي عبر تطبيق أحسب فاتورتك علي الموقع الإلكتروني للجهاز.

ـ ولمعرفة قيمة الفاتورة الجديدة اضغط هنـــــــــــا

وأُنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة، وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات.