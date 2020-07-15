استقبال 25 ألف طلب وتسديد 9 ملايين للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

تشهد المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية، إقبالا كبيراً من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي قبل انتهاء المدة المحددة.

واستقبلت المراكز التكنولوجيه 25 ألفا و952 طلباً، وجرى تسديد 9 ملايين و844 ألف جنيهاً حتى يوم 14 يوليو.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح، لتلاشي حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.