محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة برج مخالف: نطبق القانون بقوة وحسم

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبنى مقام بالمخالفة وخارج الحيز العمراني على مساحة 560 مترًا ومكون من 16 طابقًا، دون الحصول على ترخيص بالإضافة إلى مخالفته للاشتراطات البنائية، وعدم التقيد بالإرتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطرًا داهمًا، لكونه يتسبب فى إعاقة دخول سيارات الأسعاف أو المطافيء إليها.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن الدولة قدمت مؤخرًا عددًا من القوانين الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.

وشدد "غراب" على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيدًا بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفر الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مؤكدًااإستمرارية الحملات في كافة أنحاء المحافظة.

وأوضح نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، أن رئاسة المركز قامت بالتنسيق مع قوات الأمن لاستمرار شن الحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أرقام ( 13388 - 13592 - 14283 - 14933 - 15435 - 15991 - 16650 - 16970 ) لسنة 2017 و أرقام ( 5381 - 12834 - 12307 - 15599) لسنة 2018 وأرقام ( 384 - 3419 - 5585- 13090) لسنة 2019 وأرقام ( 2492 - 1624 - 3533) لسنة 2020 لبرج مكون من 16 طابقًا ومقام بالمخالفة على مساحة 560 مترًا بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق.

وأكد رئيس مركز الزقازيق استمرار تنفيذ حملات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والقرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتتضمن منطقة الغشام 426 برجًا منهم 45 برجًا مرخصًا وبدون مخالفات، وصدر لـ 381 برجًا قرارات إزالة، وتقدم للتصالح حتى الآن 125 حالة ولن يتم تنفيذ قرار الإزالة لأي برج مخالف يتقدم ملاكه بطلبات للتصالح بشرط أن تنطبق عليهم شروط التقنين.