محافظ الشرقية يتابع رصف طريق الزقاريق - السنبلاوين بـ 812 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندسة سلوى سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية، أعمال رصف وازدواج طريق الزقازيق ـ السنبلاوين بطول 37.5 كيلو متر وبتكلفة 812 مليون و900 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ 17 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 ألف جنيه للوصول إلى بنية تحتيه سليمة تساهم في إحداث التنمية المستدامة وتعلي من حركة التجارة بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

شدد المحافظ على رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافه الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.

و‏من جانبها، أوضحت المهندسة سلوي سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف وازدواج طريق الزقازيق ـ السنبلاوين بطول 37.5 كم وبتكلفة 812 مليون و900 ألف جنيه، وصلت إلى 62%، مؤكدة أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من كافة ‏الأعمال ودخول الطريق الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأضافت رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع رصف ورفع كفاءة طريق بنها ـ الزقازيق في المسافة ‏بين كوم حلين حتي الجديدة بطول 12كم وبتكلفة 88 مليون جنيه، ورصف ورفع كفاءة طريق ‏كوبري الملح قري الخريجين ـ ترعة السلام بطول 7 كم وبتكلفة 28 مليون جنيه.