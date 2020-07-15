"التضامن": صرف 95% من معاشات شهر يوليو بقيمة إجمالية 14.306 مليار جنيه

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من صرف 14.306 مليار جنيه، من إجمالي المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، المنتشرة على مستوى الجمهورية لـ8.783 مليون قائم الصرف في ختام الأسبوع الثاني من شهر يوليو.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة صرف معاشات شهر يوليو إلى انتظام صرف المعاشات، حتى صباح الأربعاء الموافق 15 يوليو، حيث بلغ إجمالي عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي 5.089 مليون حالة بقيمة 6.763 مليار جنيه، وأن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي ما يزيد عن 754 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.545 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.938 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد، بقيمة إجمالة تقارب من 5.998 مليار جنيه.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بـ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها في أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزي.

وفي سياق متصل أوضحت الوزارة انه استمرار لخطة الدولة في مواجهة تحدي فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية التي تضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف، حيث تقرر إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية A.T.M اعتبارا من صباح الأربعاء الموافق الأول من يوليو، ووضع آلية لتقسيم عمليات الصرف على أيام متفرقة من شهر يوليو وفقا لقيمة المعاش قبل الزيادة (قيمة المعاش في شهر يونيو)، حرصا على انتظام عملية صرف معاشات شهر يوليو بعد إضافة الزيادة، وكذلك الفرق الشهري من العلاوات والدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من أصحاب المعاشات.