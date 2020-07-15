يسرا: كورونا وراء عرض "صاحب المقام" على منصة إلكترونية قبل السينما

أبدت النجمة يسرا سعادتها إزاء عرض فيلمها الجديد "صاحب المقام" عبر منصة "شاهد Vip" ابتداء من 30 يوليو الجاري قبل عرضه بدور العرض السينمائي.

وقالت يسرا، لـ "الوطن"، إن أوضاع جائحة "كورونا" وحدها ستدفع أي منتج للجوء إلى عرض أفلامه عبر المنصات الإلكترونية أولاً لتغطية التكلفة الإنتاجية لأعماله، مدللة على كلامها بقوله: أعتقد أن جهات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت ببيع أفلامها التي رُفعت من دور العرض السينمائي بسبب كورونا إلى المنصات الإلكترونية.

وتابعت: دور العرض السينمائي مُغلقة في عدد من دول العالم، بينما تم فتحها في دول أخرى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها التباعد الاجتماعي وتحديد نسبة إشغال معينة، وهنا ستكون تغطية التكلفة الإنتاجية للأفلام المعروضة صعبة للغاية.

ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني وإبراهيم نصر وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.