يسرا ناعية وزير الإنتاج الحربي: "تعلمت منه الكثير"

نعت الفنانه يسرا عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وزير الانتاج الحربي الراحل الفريق محمد العصار.

وكتبت يسرا، "بنعي مصر وشعبها في وفاة رجل من أعظم وأوفى رجالها الفريق محمد العصار، كان شرف لي أني عرفتك عن قرب واتعلمت منك الكثير، قد كنت وستزال قيمة وقامة لمصر، قدمت ولائك وحبك لوطنك في رحلة كفاح وعمل وتضحية استمرت حتى أخر يوم في عمرك.. ربنا يلهمنا و يلهم الأسرة جميعا الصبر والسلوان لفراقك".

ورحل عن عالمنا الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي أمس، بعد معاناة مع المرض.

والدكتور محمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.