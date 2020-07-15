الجندي يطالب بصرف رواتب وحوافز ومكافآت المعلمين على أساسي 2019

تقدم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استمرار أزمة صرف رواتب وحوافز المعلمين على أساسي 2014 وتأثيره السلبي على أوضاعهم.

وقال "الجندي" إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مازالت تصرف رواتب وحوافز ومكافآت المعلمين على أساسي راتب 2014 في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات والضرائب على أساسي راتب 2019 الأمر الذي يمثل استقطاعا أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلمين، مشيرا إلى أن ذلك لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن، في حين يتم محاسبته في الخصومات على أساسي 2019، مما يمثل ضررا كبيرا على المعلمين.

وأكد النائب مصطفى الجندي أن هذا الأمر سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من المعلمين عن مهنة التدريس وفتح الأبواب الخلفية للدروس الخصوصية حتى يتمكن المعلم من تعويض قلة هذا الراتب من أبواب خلفية أخرى لسد احتياجات ومتطلبات أسرته وسيعود بالضرر على أولياء الأمور، وبناء عليه لابد من التدخل العاجل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإصدار قرار بتعجيل صرف رواتب المعلمين وحوافزهم ومكافآتهم على أساسي 2019 وذلك للصالح العام.