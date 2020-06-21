طارق شوقي: تجمع أولياء الأمور "تعبنا جدا".. ولن يتكرر بداية من الخميس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تواجد أولياء الأمور في محيط المدارس خلال امتحانات الثانوية العامة، "تعبنا جدا"، ومثّل خطورة كبيرة ونزيف لجهود الدولة.

وتابع: "حفاظاً على الجميع من يوم الخميس القادم لن يسمح بتواجد أولياء الأمور وتعاونا مع مديريات الأمن".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مجهودات الدولة في الحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة، يتطلب استجابة أولياء الأمور، وقرار الاستعانة بوزارة الداخلية حتى لا نخاطر مرة أخرى: "طالما المناشدات منفعتش".