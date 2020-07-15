مي كساب بعد إشادة الجمهور بأعمالها: شكلي هحب السوشيال ميديا

دوما ما تتواصل الفنانة مي كساب مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها من رد فعل الجمهور حول أعمالها الفنية الأخيرة.

ونشرت "مي" تغريدة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" قالت فيها: "بصراحة النهارده أحلى يوم شفته في حياتي من السوشيال ميديا لأ كده شكلى هاحبها عشان ورتنى معادن ناس حلوة جدا وجددت جوايا الأمل إن الخير أكتر من الشر وإن لسه فى ناس آدمية ربنا جعلهم لسان حق شكرا لكل حد كتبلى كلمه حلوة ربنا يفرحكم ويسعد قلوبكم ويحفظكم ولكم بالمثل".

يذكر أن الفنانة مي كساب كانت قد نشرت يوم الاثنين الماضي تغريدة عبر حسابها الخاص على "تويتر"، وقالت فيها: "ربنا هوه اللي عالم بينا وهوه العدل الحق لو عرفت تضحك على الناس عمرك ما هتعرف تضحك على ربنا"، وفي الشهر الماضي، كانت بدأت الفنانة مي كساب تحضير أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه نهاية العام الحالي.