عاجل.. مصرع 3 وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر

قُتل 3 أشخاص وأصيب رابع، اليوم الأربعاء، في مشاجرة دامية استخدم فيها الأسلحة النارية بقرية قامولا غرب محافظة الأقصر.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة رابع إثر بقرية قامولا، التابعة لمركز القرنة، غرب المحافظة، عقب وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من شباب القرية، وبدأت الأحداث بمشادة كلامية بين الأطراف انتهت بتشابك بالأيدي، وتبادل إطلاق النيران.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف، وسيارة نقل الموتى إلى مكان الاشتباك، وجرى نقل الجثث إلى المشرحة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة لحالته الصحية.

حرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة بإشراف من المحامٍ العام لنيابات الأقصر.