1561 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت صحة الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 1561 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أفادت الوزراة في إحصائية جديدة لها اليوم، بتسجيل 4 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 375 شخصا.

وسجلت إسرائيل على مدار الأسابيع الأخيرة، ارتفاعات حادة في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شهد هذا المؤشر تراجعا كبيرا قبل ذلك، ما سمح للحكومة بتخفيف إجراءات العزل العام، ومنذ نحو أسبوع، ارتفع عدد الإصابات اليومية مرتين، ما دفع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى القول إنّ إسرائيل في "حالة طوارئ وفي أوج هجمة جديدة" من قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.