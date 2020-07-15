أمنية مكرم: منع الزيارة عن والدي لكثرة المترددين عليه.. وحالته مستقرة

قالت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إنها تواصلت مع مستشفى المعادي العسكري وأبلغوها بأن حالة والدها مستقرة منذ دخوله لها أمس، وأن الجلطة في ذراعه وقدمه ويتم التعامل معها.

وأشارت مكرم في تصريح لـ"الوطن" إلى أنه تم منع الزيارة عن والدها لكثرة المترددين عليه للاطمئنان على صحته، وتابعت قائلة: "مانعين الزيارة لمنع التكدس، أمس كان فيه عدد كبير جدا يرغب في زيارته والاطمئنان على صحة والدي ومنهم أحفاده وأقاربه وبعض قرائه وتلاميذه من الصحفيين".

وكان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قد أصيب بجلطة أمس، نقل على إثرها لمستشفى العلمين ثم خصصت وزارة الدفاع إسعافا طائرا لنقله لمستشفى المعادي العسكري.