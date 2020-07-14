كرم جبر: اتصلت بأسرة مكرم محمد أحمد للاطمئنان عليه.. والدولة لن تتأخر عنه

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه اتصل بأسرة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، للاطمئنان عل صحته بعد الأزمة الصحية التي ألمت به.

وقال جبر في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، "تمنيت له موفور الصحة والعافية، ولن تتأخر مؤسسات الدولة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تقديم أي شيء تتطلبه الحالة الصحية للأستاذ مكرم باعتباره قامة صحفية كبيرة، وقدم الكثير أثناء رئاسته للمجلس، بحانب وقوفه مدافعا قويا عن هذا الوطن".

كان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أصيب بجلطة، اليوم، نقل على إثرها إلى مستشفى العلمين قبل أن تخصص وزارة الدفاع إسعاف طائر لنقله من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان سابق أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأسبق قد وصل مساء اليوم إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار حالته الصحية.

وتابع البيان "ويتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير ويتمنى عودته سالماً إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه، وأكدت نجلته أمنية مكرم أن الكاتب الكبير يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام".