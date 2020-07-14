خالد أبو بكر: مكرم محمد أحمد قيمة كبيرة ومصر تقف خلف رجالها

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن أمنياته بالشفاء العاجل للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد إصابته بجلطة ونقله بطائرة إلى مستشفى المعادي العسكري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقف خلف رجالها.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مكرم محمد أحمد قيمة كبيرة ونتمنى له الشفاء، فقد كان بقلمة سلاحًا ضد الإخوان، مضيفًا أن الدولة وقفت وقفة مشرفة جدًا في هذه اللحظة، والصحفيين والإعلاميين يقفون خلف رمز من رموزهم.

وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء اليوم، إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم حالته الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.