عشان تعوض خسارتك.. إزاي تحصل على تعويض الحرائق من وزارة التضامن؟

حالة من الذعر الشديد سببها مشهد اشتعال النيران بخط بترول "شقير- مسطرد"، والذي تسبب في حريق ضخم على طريق "مصر- الإسماعيلية" أمس، ما أسفر عن إصابة 17، وتفحم 31 سيارة ومعرض سيارات، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام العام وقد تم الدفع بـ 20 سيارة إطفاء من الحماية المدينة و8 سيارات من القوات المسلحة، ما أثر على حركة السيارات على طريق إسماعيلية القاهرة الصحراوي.

​وفي إطار اهتمام الدولة بضحايا الكوارث والنكبات الفردية والعامة، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي المساعدات في حالات "الحرائق، الفيضانات، السيول، الزلازل، الانهيارات، الغرق، الحوادث، التصادمات"، وتستعرض "الوطن" المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على تعويض الحرائق والكوارث من وزارة التضامن الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، كالتالي:

المستندات المطلوبة للحصول على تعويض الحرائق

- في حالة الوفاة، لابد من توفر شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

إجراءات الحصول على تعويض الحرائق

- يتم عمل محضر معاينة من لجنة بالإدارة لحصر أوجه الإغاثة سواء ممتلكات أو إصابة أو وفاة.

- يتم إجراء البحث اللازم من الوحدة أو الإدارة الاجتماعية.

- يتم إرسال الملف للمديرية لمراجعته واستخراج الشيكات اللازمة للتعويض المحدد بقانون الإغاثات والكوارث.