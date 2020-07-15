استرداد 8 آلاف فدان وإزالة 140 تعديا على أراضي الدولة في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب".

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين أجهزة الدولة.

قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 140 حاله تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، منها 58 حالة إزالات لمباني على مساحة 10933 مترا مربعا، و82 حالات تعديات بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 8079 فدانا و12 قيراطا.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة 21 حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية خاصة على مساحة 2100 متر مربع، بالإضافة لإزالة 12 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 1160 متر مربع، كما تم إزاله 3 حالات بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 408 فدان.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، حملة إزالة لحالتي تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 37 متر مربع، كما أزالت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 175 متر مربع، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي، إزالة التعديات حيث تم إزالة 12 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 190 متر مربع.