ضبط 140 كيلو أسماك فاسدة بمركز العدوة في المنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، 25 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والاسماك، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال الاستمرار في رصد المخالفات بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه كشف اللواء محمد عزت رئيس المركز، عن أن الحملات أسفرت عن ضبط 25 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية والأسواق تنوعت بين (عدم إعلان عن أسعار المنتجات – عدم وجود شهادة صحية – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية)، بالإضافة إلى ضبط 140 كجم أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى استمرار جهود الوحدة المحلية في رصد المخالفات ومعاقبة المخالفين.