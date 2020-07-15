نائب محافظ المنيا يتابع مراجعة رخص البناء بالمركز التكنولوجي

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة 2020 بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، بهدف التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والمواصفات والرسومات الهندسية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة أعمال اللجنة، رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي.

تفقد نائب المحافظ، المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمدينة المنيا، حيث تابع استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، كما استعرض الإحصائية الخاصة بالطلبات المقدمة للتصالح، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لتنفيذ إجراء التصالح في مخالفات البناء.

تابع نائب المحافظ، العقارات الصادر لها رخص ترميم وتدعيم، حيث جرى مراجعة أوراق 3 عقارات صادر لها رخص ترميم وتدعيم، وتم التأكد من استيفاء جميع الأوراق الخاصة بالرخصة.